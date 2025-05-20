Омск-Информ
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Медицинская помощь понадобилась обоим водителям.

Вчера в 19:30 стало известно об аварии в Омском районе. По данным полиции, на омском курорте в Чернолучье 21-летний водитель на мотоцикле «Эндура» столкнулся с 14-летним школьником на мопеде. Судя по видео, водитель мотоцикла несся не разбирая дороги. 

В результате происшествия медицинская помощь понадобилась обоим водителям. Проводится проверка.

Медицинская помощь понадобилась обоим водителям.

Вчера в 19:30 стало известно об аварии в Омском районе. По данным полиции, на омском курорте в Чернолучье 21-летний водитель на мотоцикле «Эндура» столкнулся с 14-летним школьником на мопеде. Судя по видео, водитель мотоцикла несся не разбирая дороги. 

В результате происшествия медицинская помощь понадобилась обоим водителям. Проводится проверка.