Своих родственников, ушедших на СВО, разыскивают сотни жителей региона.

С начала специальной военной операции из украинского плена освободили 15 жителей Омской области, сообщает портал «Город55» со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Ирину Касьянову.

Как отметила омбудсмен, в 2022 году из плена вернулся один омич, в последующие два года – еще по семь человек.

– В 2025 году официальная информация об освобождении жителей Омской области из плена в адрес уполномоченного Омской области по правам человека не поступала, – сообщила Касьянова.

Жители региона постоянно обращаются в аппарат уполномоченного для помощи в розыске военнослужащих, ушедших на СВО. В прошлом году были 622 такие заявки, в текущем – уже 921. За неполные полтора года удалось установить судьбу более 70 солдат.