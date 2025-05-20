Омск-Информ
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·Происшествия

Лишь спустя несколько часов мужчина понял, что его знакомая мертва.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего жителя Омска, который подозревается в убийстве 45-летней женщины. Трагедия произошла вечером 16 мая в доме погибшей на улице 15-я Самарская в Кировском округе.

Как сообщили в Следственном комитете, убийца и жертва распивали алкогольные напитки и поссорились. Мужчина утверждает, что женщина первой ударила его ножом в ногу. В ответ он схватил острый предмет и нанес три удара – в шею, область живота и в грудь.   

– От ранений женщина скончалась на месте происшествия, а подозреваемый лег спать и только через несколько часов сообщил о случившемся соседям, а те – в полицию, – рассказали в СКР.

На омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу. Ранее он уже был неоднократно судим.

·Происшествия

Лишь спустя несколько часов мужчина понял, что его знакомая мертва.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего жителя Омска, который подозревается в убийстве 45-летней женщины. Трагедия произошла вечером 16 мая в доме погибшей на улице 15-я Самарская в Кировском округе.

Как сообщили в Следственном комитете, убийца и жертва распивали алкогольные напитки и поссорились. Мужчина утверждает, что женщина первой ударила его ножом в ногу. В ответ он схватил острый предмет и нанес три удара – в шею, область живота и в грудь.   

– От ранений женщина скончалась на месте происшествия, а подозреваемый лег спать и только через несколько часов сообщил о случившемся соседям, а те – в полицию, – рассказали в СКР.

На омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу. Ранее он уже был неоднократно судим.