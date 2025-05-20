Лишь спустя несколько часов мужчина понял, что его знакомая мертва.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего жителя Омска, который подозревается в убийстве 45-летней женщины. Трагедия произошла вечером 16 мая в доме погибшей на улице 15-я Самарская в Кировском округе.

Как сообщили в Следственном комитете, убийца и жертва распивали алкогольные напитки и поссорились. Мужчина утверждает, что женщина первой ударила его ножом в ногу. В ответ он схватил острый предмет и нанес три удара – в шею, область живота и в грудь.

– От ранений женщина скончалась на месте происшествия, а подозреваемый лег спать и только через несколько часов сообщил о случившемся соседям, а те – в полицию, – рассказали в СКР.

На омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу. Ранее он уже был неоднократно судим.