Полиция проводит рейды по точкам продаж спиртосодержащей и табачной продукции.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области проверены девять организаций оптовой торговли в рамках оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и табачной продукции.

Как сообщается ведомством, к административной ответственности за правонарушения в этой сфере привлечены 11 граждан. Изъято более 7,5 тысячи литров немаркированной алкогольной продукции, а также 920 пачек сигарет без акцизных марок.

К тому же на складе в Октябрьском округе города Омска обнаружено и изъято более 15 тысяч единиц немаркированной алкогольной продукции, деяние соответствует признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки, предусмотренной законодательством РФ).