Омск-Информ
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·Общество

Омичей предупреждают о дождях и грозах.

Сегодня, 20 мая, в Омской области температура днем поднимется до + 25°, ветер юго-западный до 12 м/с.

– Обострение контрастов температуры воздуха в зоне атмосферного фронта приведет к развитию мощной облачности, – сообщают в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По северным районам ожидаются дожди разной интенсивности, на остальной территории – без существенных осадков. Атмосферное давление будет падать. На этом фоне 21 и 22 мая местами пройдут дожди, днем с грозой. Температура днем 21 мая будет +21…+26°; 22 мая +23…+28°, по северу до +18°.

Наталья Корнеева
·Общество

Омичей предупреждают о дождях и грозах.

Сегодня, 20 мая, в Омской области температура днем поднимется до + 25°, ветер юго-западный до 12 м/с.

– Обострение контрастов температуры воздуха в зоне атмосферного фронта приведет к развитию мощной облачности, – сообщают в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По северным районам ожидаются дожди разной интенсивности, на остальной территории – без существенных осадков. Атмосферное давление будет падать. На этом фоне 21 и 22 мая местами пройдут дожди, днем с грозой. Температура днем 21 мая будет +21…+26°; 22 мая +23…+28°, по северу до +18°.

Наталья Корнеева