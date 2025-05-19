Разговор длился более двух часов.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провел телефонный разговор. Беседа продолжалась более двух часов и носила откровенный и конструктивный характер, сообщил Путин журналистам после окончания разговора.

Путин выразил благодарность Трампу за поддержку возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Американский лидер подтвердил свою позицию по вопросу прекращения огня на Украине, подчеркнув важность достижения соответствующих договоренностей.

Россия, по словам российского лидера, стремится к мирному урегулированию украинского кризиса. Стороны договорились, что переговоры в Стамбуле демонстрируют прогресс и указывают на верный вектор развития событий.

— Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру — заявил российский президент.

Также было сказано, что Россия готова к работе над меморандумом с Украиной, в том числе и с прекращением огня.

В ходе разговора президенты пришли к выводу, что противоборствующим сторонам необходимо найти компромиссы для урегулирования конфликта.