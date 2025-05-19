Омск-Информ
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·Политика

Геннадий Долматов получил медаль за развитие местного самоуправления.

Глава Омского района Геннадий Долматов получил медаль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления «За развитие местного самоуправления». Почетную награду ему вручили перед заседанием Совета глав муниципальных образований.

Награду вручил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Омской области Егор Горбатенко. Геннадий Долматов поблагодарил чиновника за высокую оценку.

·Политика

Геннадий Долматов получил медаль за развитие местного самоуправления.

Глава Омского района Геннадий Долматов получил медаль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления «За развитие местного самоуправления». Почетную награду ему вручили перед заседанием Совета глав муниципальных образований.

Награду вручил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Омской области Егор Горбатенко. Геннадий Долматов поблагодарил чиновника за высокую оценку.