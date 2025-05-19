Причиной стало замыкание проводки.
Сегодня утром, 19 мая, на территории МСЧ № 4 в Омске произошел пожар, в результате которого сгорела машина «Газель», используемая для перевозки тел умерших. Как сообщают сотрудники учреждения, в момент возгорания в машине находились два тела. Одно тело удалось спасти, второе осталось в транспорте и сгорело вместе с ним.
Сообщение о пожаре поступило в пожарную службу в 08:52. Площадь возгорания составила около 9 квадратных метров. На место происшествия немедленно выехали две пожарные машины и восемь сотрудников пожарно-спасательной службы. Открытое горение было ликвидировано в 09:14, сообщили в «Омскрегионе».
По информации ГУ МЧС по Омской области, предварительная версия причины пожара – короткое замыкание электропроводки. Полиция зарегистрировала инцидент, ведется дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.