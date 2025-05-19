Омск-Информ
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·Общество

Евгений Быков получил знак отличия I степени «За служение Омской области» с формулировкой «за выдающиеся военные достижения».

Омского бойца Евгения Быкова наградили знаком отличия I степени «За служение Омской области» с формулировкой «за выдающиеся военные достижения». Заслуги военного связаны с участием в СВО.

Любопытно, что Евгений Быков является полным тезкой экс-начальника УМВД, ушедшего в зону специальной военной операции в октябре 2023 года. Это произошло, когда экс-начальник омской полиции не смог оспорить приговор 10 лет колонии строгого режима. В суде доказано, что с 2019 по 2021 гг. бывший руководитель УМВД по Омску брал финансовое «вознаграждение» за информирование о предстоящих проверках релакс-салонов, где оказывали интимные услуги.

За что конкретно оценили Быкова, не уточняется.

·Общество

Евгений Быков получил знак отличия I степени «За служение Омской области» с формулировкой «за выдающиеся военные достижения».

Омского бойца Евгения Быкова наградили знаком отличия I степени «За служение Омской области» с формулировкой «за выдающиеся военные достижения». Заслуги военного связаны с участием в СВО.

Любопытно, что Евгений Быков является полным тезкой экс-начальника УМВД, ушедшего в зону специальной военной операции в октябре 2023 года. Это произошло, когда экс-начальник омской полиции не смог оспорить приговор 10 лет колонии строгого режима. В суде доказано, что с 2019 по 2021 гг. бывший руководитель УМВД по Омску брал финансовое «вознаграждение» за информирование о предстоящих проверках релакс-салонов, где оказывали интимные услуги.

За что конкретно оценили Быкова, не уточняется.