Обвиняемая полностью признала свою вину.

Москаленский районный суд Омской области завершил разбирательство по уголовному делу, признав 35-летнюю местную жительницу виновной в убийстве сожителя. Женщину обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд выяснил, что трагический инцидент произошел глубокой ночью 16 ноября 2024 года. Сожитель избивал ее, и в ответ, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина на фоне возникшей личной неприязни нанесла жертве ножевое ранение в живот. Пострадавший умер спустя сутки в квартире.

В ходе судебного процесса обвиняемая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На сегодняшний день судебный акт не вступил в законную силу.