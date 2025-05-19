С улиц города уже вывезено более 1,6 тысячи тонн грунта.

Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают заниматься очисткой придорожных зон и аварийно-восстановительным ремонтом магистралей. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Бригады окружных ДЭУ трудятся на таких участках, как улицы Дмитриева, Конева, Рождественского, Нефтезаводская, Красноярский тракт, 24-я Северная, а также на путепроводах по улицам Кирова и 21-й Амурской. За последние сутки было вывезено 42 тонны грунта, а общий объем вывезенного грунта с начала сезона составил более 1629 тонн, – сообщил мэр.

Параллельно проводятся аварийно-восстановительные работы. Например, на улице 2-я Восточная, от пересечения с улицей Сыропятской до Октябрьского моста, осуществляется ремонт дороги методом струйной инъекции. Работы проходят и на ряде других участков – на автодороге, ведущей в поселок Магистральный, на улице Конева, Пушкинском тракте, улице Тютчева и множестве иных направлений.

Помимо основных мероприятий, работники управления осуществляют уборку мелкого бытового мусора, чистку и окраску дорожных ограждений, а также проводят механизированную очистку улиц. Для выполнения всех видов работ на сегодняшний день задействовано 316 единиц техники и 352 рабочих.