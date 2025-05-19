Глава региона проверял, как в районе отремонтировали несколько важных объектов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал с рабочей поездкой в Омском районе. Во время нее глава региона побывал в Богословской средней школе, в которой провели капремонт. Здание полностью отремонтировали и оснастили новым оборудованием. Работы в ней велись с января прошлого года.

Виталий Хоценко осмотрел обновленный спортзал и учебные классы, оценил благоустройство прилегающей к школе территории. Учебное заведение рассчитано на 520 учащихся, оно сотрудничает с вузами.

– Виталий Павлович высоко оценил новое образовательное учреждение, – рассказал глава Омского района Геннадий Долматов.

Также Виталий Хоценко побывал в обновленном Доме культуры Богословки. Администрация Омского района получила субсидию на софинансирование расходов по госпрограмме «Развитие культуры и туризма».

Ремонт Дома культуры проводится в несколько этапов. На первом этапе рабочие отремонтировали фасад, пол, внутренние помещения и заменили электропроводку. Затем сделали в школе пандус, крыльцо и сцену. В Дом культуры приобрели мебель и оборудование.

В клубе работают вокальный и шахматный клубы, а также клубы для пожилых людей и игры на гитаре. На втором этаже находится библиотека.

В конце рабочей поездки глава региона побывал в Ростовке на стадионе «Сибирский». Именно этот стадион принимал 52-ю сельскую спартакиаду «Королева спорта». Тогда спортсмены Омского района стали победителями соревнований в комплексном зачете.

Виталий Хоценко осмотрел стадион. Сейчас там располагается спортивный и тренажерный залы, хоккейный корт, зал для занятий фитнесом, многофункциональная площадка.

Также на территории есть по две площадки для игры в волейбол и баскетбол, лыжная база, площадка для занятий воркаутом и шесть круговых беговых дорожек. На стадионе установили трибуны на полторы тысячи мест. Все объекты используют для регулярных тренировок спортсменов.