Замглавы администрации Омского района стал перзамом в региональном минэнерго.
В Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области состоялось громкое назначение. О кадровых изменениях сообщил глава минэнерго Владимир Шнипко.
– С сегодняшнего дня Максим Земсков назначен моим первым заместителем и будет курировать вопросы энергетики и коммунального комплекса региона, – написал он в своем телеграм-канале.
Максим Земсков до этого работал в администрации Омского района, с 2022 года был заместителем главы по строительству, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения. О его повышении на службе стало известно в пятницу, 16 мая.
– Он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист в сфере ЖКХ, – отметил Шнипко и пожелал успехов и профессиональных достижений своему новому перзаму на благо Омской области.
В администрации Омского района на место Земскова уже назначен Андрей Гречко, который работал в Усть-Заостровском сельском поселении.