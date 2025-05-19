Омск-Информ
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·Общество

Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь.

Сегодня, 19 мая, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +16...+21 °C. 

По прогнозу, ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Направление ветра западное и юго-западное, его скорость составит 7–12 м/с, местами порывы до 15–17 м/с. Атмосферное давление останется без изменений.

1104Алексей Новиков
·Общество

Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь.

Сегодня, 19 мая, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +16...+21 °C. 

По прогнозу, ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Направление ветра западное и юго-западное, его скорость составит 7–12 м/с, местами порывы до 15–17 м/с. Атмосферное давление останется без изменений.

1104Алексей Новиков