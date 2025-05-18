Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ночью температура воздуха опустится до –5 °C.

Завтра, 19 мая, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омске и Омской области ожидается резкое похолодание.

– В ночные часы 19 мая местами по Омской и Тюменской областям ожидается опасное явление, заморозки, до –0...–5°C, – сообщают синоптики.

Вслед за минусовой температурой омичам обещают летнюю погоду. Так, днем в регионе температура воздуха составит +16...+21°C. Также ожидается кратковременный дождь.

2695Мария Филимонова
·Общество

Ночью температура воздуха опустится до –5 °C.

Завтра, 19 мая, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омске и Омской области ожидается резкое похолодание.

– В ночные часы 19 мая местами по Омской и Тюменской областям ожидается опасное явление, заморозки, до –0...–5°C, – сообщают синоптики.

Вслед за минусовой температурой омичам обещают летнюю погоду. Так, днем в регионе температура воздуха составит +16...+21°C. Также ожидается кратковременный дождь.

2695Мария Филимонова