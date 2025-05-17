Сейчас у животных период миграции, и риск столкновения с ними возрастает.

На этой неделе в Омской области всего за два дня погибли самка и самец лося, неудачно выбежавшие на дорогу. Как сообщили БУ «Управление по охране животного мира», в понедельник, 12 мая, на 399 км трассы Тюмень – Омск в Крутинском районе было обнаружено тело лосихи. Ее сбила машина.

На следующий день на трассе Омск – Муромцево, возле деревни Аксеновки Горьковского района, под колесами автомобиля оказался лось-самец. Животное также погибло.

Омичам напомнили, что в период миграции диких животных риск столкновений с ними на дорогах резко возрастает. Особенно опасно позднее, ночное и раннее утреннее время. Водителей просят снижать скорость в сумерки и ночью, внимательно следить за обочинами, использовать дальний свет, не сворачивать резко при внезапном появлении животного. Если столкновение все же произошло, нужно сообщить о ДТП в полицию.