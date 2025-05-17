Федеральный гость также примет участие в акции «Ночь музеев».

Находящемуся с рабочей поездкой в Омске министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву устроили прогулку по Любинскому проспекту, который сейчас закрыт для движения транспорта. Своеобразную экскурсию для федерального чиновника и губернатора Виталия Хоценко провел министр культуры региона Юрий Трофимов, чье ведомство отвечает за проект «Пешеходный Любинский».

Судя по кадрам с места, Дегтярев внимательно слушал и заинтересованно спрашивал об идее с перекрытием центральной улицы Омска на все выходные ради проведения массовых мероприятий. В 18 часов на прилегающей к Любинскому проспекту улице Музейной стартует акция «Ночь музеев». Вероятнее всего, в рамках нее министру спорта РФ покажут лучшее из собраний омских музеев, а вечером, скорее всего, Дегтярева стоит ждать на одном из уличных концертов на Любинском.

Масштабный проект «Пешеходный Любинский» стартовал накануне, 16 мая. До конца лета центральная улица Омска будет закрыта для движения транспорта с вечера пятницы до вечера воскресенья. В это время на Любинском будут проводиться различные масовые мероприятия.