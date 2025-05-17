До возвращения матери парня поместили в социально-реабилитационный центр.

Сотрудники омской полиции задержали 17-летнего подростка, который в пятницу, 16 мая, разбил две иномарки во дворе дома на улице 2-я Солнечная на окраине Кировского округа. Инцидент произошел около 21 часа. Молодой человек, будучи в состоянии опьянения, сел за руль чужого «фольксвагена» и допустил наезд на стоящий во дворе «ниссан».

– Несовершеннолетний пояснил, что взял транспортное средство товарища без разрешения, чтобы прокатиться. Результаты освидетельствования (0,715 мг/л) показали, что накануне молодой человек употреблял спиртные напитки, – сообщили в региональном УМВД.

В отношении горе-водителя составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит арест до 15 суток или штраф в размере 45 тыс. рублей. Сейчас полицейские ждут мать задержанного, которая уехала в Тюменскую область.

– Мать несовершеннолетнего на момент его задержания находилась в городе Ишиме. Подросток был помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, – отметили в полиции.

Чтобы подобные инциденты не повторялись в дальнейшем, с молодым человеком поработают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.