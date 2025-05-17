Омск-Информ
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·Политика

Преемником Максима Земскова стал глава одного из сельских поселений района.

В администрации Омского района произошла громкая отставка. Пост заместителя главы района по строительству, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения покинул Максим Земсков.

Чиновник работал в этой должности с 2022 года. По данным портала «СуперОмск», ему прочат пост в правительстве Омской области.

Новым заместителем главы района накануне стал Андрей Гречко, который до этого на протяжении около 4 лет руководил администрацией Усть-Заостровского сельского поселения.

·Политика

Преемником Максима Земскова стал глава одного из сельских поселений района.

В администрации Омского района произошла громкая отставка. Пост заместителя главы района по строительству, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения покинул Максим Земсков.

Чиновник работал в этой должности с 2022 года. По данным портала «СуперОмск», ему прочат пост в правительстве Омской области.

Новым заместителем главы района накануне стал Андрей Гречко, который до этого на протяжении около 4 лет руководил администрацией Усть-Заостровского сельского поселения.