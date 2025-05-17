В детских садах города не хватает более 150 воспитателей.

По состоянию на середину апреля в детских садах Омска не хватало более 150 воспитателей. Также учреждениям требовалось 57 помощников воспитателя и 15 младших воспитателей, сообщает портал НГС55 со ссылкой на данные департамента образования омской мэрии.

Зарплаты в этой сфере далеки от средних по региону. Так, воспитателям платят 41 405 рублей в месяц, их помощникам – всего 29 603 рублей. Сидеть за эти деньги с чужими детьми желающих не так много. В самом депобре нехватку кадров объясняют объективными причинами.

– Движение кадров в дошкольных учреждениях связано с объективными причинами: смена сферы деятельности, места жительства, должности, продолжение обучения в магистратуре, выход на пенсию, – заявили в ведомстве.

Аналогичная, но гораздо более острая ситуация с кадрами наблюдается в сфере школьного образования.