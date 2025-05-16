До 1 сентября по всей России нужно обновить более 1500 детсадов, школ и колледжей.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин инициировал программу капремонта школ. При поддержке партии «Единая Россия» и Минпросвещения РФ с 2022 по 2024 год по всей стране модернизировали 5 тысяч общеобразовательных учреждений.

В этом году обновят более полутора тысяч объектов образования, большая часть из которых – это школы. Кроме того, впервые в программе участвуют детские сады и колледжи.

Во время проведения профильного всероссийского штаба, посвященного исполнению плана в регионах, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что работы необходимо максимально завершить до 1 сентября.

Большинство субъектов уверенно справляются с поставленной задачей. Сейчас контракты на капремонт заключили по 1518 объектам, и на многих уже стартовали работы. Однако есть и отстающие регионы.

Это Томская, Тамбовская, Липецкая области, Ставропольский и Краснодарский края, Ненецкий автономный округ. В свою очередь, министр просвещения России Сергей Кравцов обозначил крайние сроки по контрактованию – его нужно завершить до конца мая. С теми, кто не выполняет обязательства, проведут дополнительное совещание.

Отметим, что контроль всех этапов капремонта – от проекта до приемки – осуществляют общественные штабы, созданные «ЕР» и Минпросвещения РФ. В них входят депутаты Госдумы, сенаторы от партии, а также родители и педагоги. Владимир Якушев подчеркнул ключевую роль родительской общественности в этом процессе.

– Изначально закладываются серьезные проектные решения – как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти, – сказал он. – Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делается сегодня при проведении капремонта.

Основной массив работ запланирован на период после окончания текущего учебного года. Владимир Якушев отметил, что это время следует использовать максимально активно, и дал поручение «Единой России» оказывать необходимую поддержку региональным и муниципальным властям.

В этом году также запланировали работы на 124 новых объектах образования. Пока конкурсные процедуры завершились лишь для половины из них. Всего в разных регионах страны предстоит построить 67 школ и 57 детсадов.

Напомним, «ЕР» с 2019 по 2024 год выполнила план по возведению общеобразовательных учреждений. За этот период в эксплуатацию ввели 1600 зданий, а также появилось почти 250 тысяч дополнительных мест в детских садах.