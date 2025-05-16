Омск-Информ
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·Общество

Всю ночь в нем будут накапливаться вредные вещества.
По данным Обь-Иртышского УГМС, на Омск надвигается погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в воздухе. Выбросы будут накапливаться с 21:00 16 июня до 08:00 17 июня. В связи с этим ночью и завтра утром ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Синоптики объявили период неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Промышленные предприятия города должны снизить объемы выбросов.
Однако, отметим, не все соблюдают это правило.
Андрей Андреев
·Общество

Всю ночь в нем будут накапливаться вредные вещества.
По данным Обь-Иртышского УГМС, на Омск надвигается погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в воздухе. Выбросы будут накапливаться с 21:00 16 июня до 08:00 17 июня. В связи с этим ночью и завтра утром ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Синоптики объявили период неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Промышленные предприятия города должны снизить объемы выбросов.
Однако, отметим, не все соблюдают это правило.
Андрей Андреев