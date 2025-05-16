Видео с нарушением обнаружили в социальных сетях.
Сегодня, 16 мая, в Омске сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя автобетоносмесителя, который нарушил правила перевозки груза.
Как сообщили в Госавтоинспекции, в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано, как при движении по улицам города из бетономешалки выливается бетон, загрязняя проезжую часть.
В ходе проверки автоинспекторы установили личность водителя. Им оказался 33-летний мужчина.
Водитель объяснил свое правонарушение тем, что бетон был слишком жидкий.
В отношении него возбудили административное дело по статье 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). По итогам разбирательства мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей.