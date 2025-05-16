Омск-Информ
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·Общество

Сельчанка пожаловалась в прокуратуру на чиновников. 
Прокуратура привлекла главу Полтавского городского поселения к ответствености за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (по ст. 5.59 КоАП РФ). 
В прокуратуру на главу пожаловалась местная жительница. В феврале она обратилась в администрацию с просьбой ознакомиться с документами. Однако просьбу сельчанки чиновники отклонили. В итоге главу поселения оштрафовали на 5 тыс. рублей.
Андрей Андреев
·Общество

Сельчанка пожаловалась в прокуратуру на чиновников. 
Прокуратура привлекла главу Полтавского городского поселения к ответствености за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (по ст. 5.59 КоАП РФ). 
В прокуратуру на главу пожаловалась местная жительница. В феврале она обратилась в администрацию с просьбой ознакомиться с документами. Однако просьбу сельчанки чиновники отклонили. В итоге главу поселения оштрафовали на 5 тыс. рублей.
Андрей Андреев