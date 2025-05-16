Для убедительности мошенник прислал видео упаковки и отправки лодки.

В отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску поступило заявление о хищении денежных средств. За помощью обратился 45-летний житель, лишившийся крупной суммы денег, приобретая моторную лодку онлайн.

Пострадавший увидел заманчивое предложение о продаже лодки по привлекательной цене, сопровождаемое обещаниями продавца отправить товар через службу доставки. Всю коммуникацию с продавцом мужчина вел исключительно через чат-мессенджер. Желая убедить покупателя, собеседник прислал даже видеозапись, изображающую упаковку и отправку изделия.

Веря в реальность сделки, омич перечислил полную оплату. Однако вскоре выяснилось, что заказанная лодка не существует, а указанный трек-код отправления не числится ни в одной службе доставки.

В итоге мужчина лишился 50 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса России. Сотрудниками полиции продолжаются оперативные мероприятия по установлению личности злоумышленников.