Омск-Информ
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·Происшествия

Для убедительности мошенник прислал видео упаковки и отправки лодки.
В отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску поступило заявление о хищении денежных средств. За помощью обратился 45-летний житель, лишившийся крупной суммы денег, приобретая моторную лодку онлайн.
Пострадавший увидел заманчивое предложение о продаже лодки по привлекательной цене, сопровождаемое обещаниями продавца отправить товар через службу доставки. Всю коммуникацию с продавцом мужчина вел исключительно через чат-мессенджер. Желая убедить покупателя, собеседник прислал даже видеозапись, изображающую упаковку и отправку изделия.
Веря в реальность сделки, омич перечислил полную оплату. Однако вскоре выяснилось, что заказанная лодка не существует, а указанный трек-код отправления не числится ни в одной службе доставки.
В итоге мужчина лишился 50 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса России. Сотрудниками полиции продолжаются оперативные мероприятия по установлению личности злоумышленников.
Мария Филимонова
·Происшествия

Для убедительности мошенник прислал видео упаковки и отправки лодки.
В отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску поступило заявление о хищении денежных средств. За помощью обратился 45-летний житель, лишившийся крупной суммы денег, приобретая моторную лодку онлайн.
Пострадавший увидел заманчивое предложение о продаже лодки по привлекательной цене, сопровождаемое обещаниями продавца отправить товар через службу доставки. Всю коммуникацию с продавцом мужчина вел исключительно через чат-мессенджер. Желая убедить покупателя, собеседник прислал даже видеозапись, изображающую упаковку и отправку изделия.
Веря в реальность сделки, омич перечислил полную оплату. Однако вскоре выяснилось, что заказанная лодка не существует, а указанный трек-код отправления не числится ни в одной службе доставки.
В итоге мужчина лишился 50 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса России. Сотрудниками полиции продолжаются оперативные мероприятия по установлению личности злоумышленников.
Мария Филимонова