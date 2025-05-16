Семье погибшего присуждена моральная компенсация в размере 1,7 миллиона рублей.

Омский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины из села Надеждино Омской области, признав его виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.

Согласно установленным обстоятельствам, 3 сентября 2024 года подсудимый, находясь в поселке Дачном, в результате конфликта нанес множественные удары руками и ногами малознакомому 21-летнему парню. Пострадавший скончался в медицинском учреждении вследствие полученных травм.

Несмотря на признание вины лишь частично, мужчина утверждал, что действовал в целях самозащиты. Однако государственные обвинители представили исчерпывающие доказательства его прямой вины и опровергли версию необходимой обороны.

Суд учел прежний приговор от 24 сентября 2024 года, согласно которому мужчина уже был осужден за две кражи. Учитывая совокупность совершенных деяний, итоговый приговор предписал мужчине девять лет тюремного заключения в колонии строгого режима.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить семье умершего моральную компенсацию в размере 1,7 миллиона рублей. Наряду с наказанием, мужчине назначены обязательные медицинские процедуры: наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях.

Судебный акт вступил в законную силу.