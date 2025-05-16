В городе осталось еще 15 филиалов организации.
На сайте объявлений по продаже недвижимости «МЛСН» выставлены 2 офиса организации «ОТП Банк».
Первый офис, площадью 60,2 кв. м,находится по адресу: проспект Менделеева, 29, на первом этаже девятиэтажки. Стоимость объекта составляет 8,5 миллиона рублей.
Второй филиал располагается на улице 21-я Амурская, 16, на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь помещения – 52,8 кв. м. Помещение собираются продать за 7,2 миллиона рублей.
Ранее на этих адресах располагались филиалы ОТП Банка, однако, согласно актуальным данным сервиса «Яндекс.Карты», они сейчас не работают. На сегодняшний день в Омске остаются открытыми 15 отделений банка. Головной офис финансовой организации располагается в Венгрии. После изменения геополоитческой ситуации банк постенно начал сокращать число офисов в России. Изменения коснулись и Омска.