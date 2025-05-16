В городе обновят около 30 км, а в районах – более 70 км.

В этом году в Омской области начнется ремонт коммунальных сетей. Как сообщает губернатор Виталий Хоценко, это одно из самых масштабных обновлений за последние несколько лет. Работы планируются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Омске планируется отремонтировать порядка 30 км сетей теплоснабжения. Работы проведут в микрорайонах Степной, Свердлова, на улицах 20 Партсъезда, Рокоссовского, Дианова и других. Больше всего сетей отремонтируют на Космическом проспекте: там работы будут проходить в два этапа: 2025 и 2026 год.

– Более 70 км инженерных сетей заменим в наших районах. В селе Азово по улице Российской, в рабочем поселке Нововаршавка предстоит выполнить капитальный ремонт сетей водоснабжения, в рабочем поселке Любинском – канализационных сетей. Реконструкция сетей водоснабжения будет проведена в Исилькуле, селе Красное Знамя Москаленского района, селах Одесское и Побочино Одесского района, в селе Крайчиково Колосовского района, а также в Дружинском сельском поселении Омского района, – сообщил губернатор.

Кроме того, в Калачинске и селе Добровольск Русско-Полянского района построят новый водопровод.