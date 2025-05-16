Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Они перечислят больше средств.
Вчера, 15 апреля, депутаты Омского горсовета обсудили работу муниципальных пассажирских предприятий в 2024 году. А точнее, сколько средств каждое из них заработало в бюджет.
Прибыль МП «Электрический транспорт» (трамваи и троллейбусы) достигла 259,2 млн рублей. В бюджет предприятие должно перечислить 80,8 млн. «Пассажирское предприятие № 8»(автобусы) должно перечислить в бюджет 1,8 млн рублей. А «Пассажирсервис» (электронные системы оплаты проезда) получило 31,4 млн рублей.
Андрей Андреев
·Экономика/Бизнес

Они перечислят больше средств.
Вчера, 15 апреля, депутаты Омского горсовета обсудили работу муниципальных пассажирских предприятий в 2024 году. А точнее, сколько средств каждое из них заработало в бюджет.
Прибыль МП «Электрический транспорт» (трамваи и троллейбусы) достигла 259,2 млн рублей. В бюджет предприятие должно перечислить 80,8 млн. «Пассажирское предприятие № 8»(автобусы) должно перечислить в бюджет 1,8 млн рублей. А «Пассажирсервис» (электронные системы оплаты проезда) получило 31,4 млн рублей.
Андрей Андреев