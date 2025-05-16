Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в Ленинском округе.

Остановка «Поселок Южный» в Ленинском округе подверглась нападению со стороны двух подростков. На камерах видеонаблюдения видно, что один из малолетних вандалов пытается разбить окно павильона, однако с первого раза у него не вышло. Парень немного растерялся, однако позже вторым ударом все же смог повредить стекло двери.

Местные жители указывают, что на данный момент остановка «Поселок Южный» закрыта для посещения. Также сообщается, что полиция уже ищет нарушителей, однако официальных данных пока не поступало. 

Олег Кипорук
·Происшествия

Инцидент произошел в Ленинском округе.

Остановка «Поселок Южный» в Ленинском округе подверглась нападению со стороны двух подростков. На камерах видеонаблюдения видно, что один из малолетних вандалов пытается разбить окно павильона, однако с первого раза у него не вышло. Парень немного растерялся, однако позже вторым ударом все же смог повредить стекло двери.

Местные жители указывают, что на данный момент остановка «Поселок Южный» закрыта для посещения. Также сообщается, что полиция уже ищет нарушителей, однако официальных данных пока не поступало. 

Олег Кипорук