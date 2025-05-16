Омск-Информ
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·Общество

Температура воздуха поднимется до 27 °C.

По данным синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 16 мая, в Омске и области температура установится в районе +22...+27 °C, местами +15...+20 °C. 

Обещают также переменную облачность с кратковременными дождями и грозой. Ветер северо-западный, со скоростью 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменится. 

Олег Кипорук
·Общество

Температура воздуха поднимется до 27 °C.

По данным синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 16 мая, в Омске и области температура установится в районе +22...+27 °C, местами +15...+20 °C. 

Обещают также переменную облачность с кратковременными дождями и грозой. Ветер северо-западный, со скоростью 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменится. 

Олег Кипорук