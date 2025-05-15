Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Омская полиция ищет мошенников, которые похитили около 700 тыс. рублей у пенсионерки из Ленинского округа. Как сообщила женщина, сначала ей позвонили от лица сотрудника телекоммуникационной фирмы, утверждая, что истек срок договора на обслуживание домашнего телефона. Получив согласие жертвы на продление, собеседник попросил продиктовать ей номер пенсионного свидетельства, после чего объявил о завершении операции.

Два дня спустя омичке снова позвонили, но уже якобы сотрудница ФСБ. Незнакомка сообщила, что пенсионерка общались с аферистами, которые воспользовались номером СНИЛС и незаконно зарегистрировали доверенность на управление банковскими счетами. Затем женщине угрожали визитом с обысками и потребовали срочно подтвердить свою финансовую деятельность.

Последующие звонки велись якобы от юриста, который рекомендовал вывести все средства с банковских счетов и доверить их специально направленному курьеру.

Только спустя сутки жертва поняла, что попала в ловушку преступников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следователи ведут активные оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления лиц, совершивших преступление.