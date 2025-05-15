Все похищенные предметы удалось найти и вернуть владельцам.

Сегодня, 15 мая, сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего мужчину, жителя деревни 2-я Фоминовка, который неоднократно попадал под суд, в том числе за аналогичные преступления. Задержанный обвиняется в серии краж инструментов с территорий частных хозяйств.

Сообщается, что жертвами преступлений стали двое пожилых сельчан. Один из пострадавших, 74-летний местный житель, обнаружил исчезновение угловой шлифмашины из подсобного помещения. Его 69-летнему односельчанину злоумышленник также нанес материальный ущерб, похитив бензиновый триммер и водяной насос.

Факт совершения преступлений подтвержден доказательствами, и против фигуранта начато уголовное преследование. Чтобы обеспечить порядок следствия, мужчине назначена подписка о невыезде и соблюдение установленных ограничений поведения. Все похищенные предметы найдены и возвращены владельцам.