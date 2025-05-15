Больше всего подешевели трехкомнатные квартиры.

Аналитики портала «Мир квартир» сообщили, что в апреле текущего года стоимость аренды недвижимости уменьшилась практически во всех крупных населенных пунктах страны. Исследования охватывали рынок жилой недвижимости в 70 крупнейших городах.

В целом по стране средняя цена найма «однушек» сократилась на 2,1 %, «двушек» и «трешек» – на 1,6 %.

Особенно сильно упали расценки на трехкомнатные квартиры в Омске – сразу на 8 %. Сегодня снять такую недвижимость в регионе можно примерно за 35 тысяч рублей ежемесячно. Цены на съем двухкомнатных квартир в Омске опустились на 4,8 %, установив среднюю отметку в 28,6 тысячи рублей. Однокомнатные квартиры потеряли лишь небольшую долю стоимости, став доступнее на 0,4 % и предлагаясь за 22,4 тысячи рублей в месяц.