Расширилось число учебных заведений, которые входят в Лигу.

Лига колледжей «Газпром нефти» охватила новых студентов. Теперь кроме учебных заведений Омска в списке находятся более 10 регионов.

В числе новых участников находится Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники. Это одно из ведущих учебных заведений Приволжского федерального округа.

В нем будут готовить для заводов и нефтепромыслов специалистов в области программирования, системного администрирования, информационной безопасности и других ИТ-направлений.

– Предприятие рассматривает сотрудничество с колледжами как основу для формирования высококвалифицированного кадрового потенциала, – рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Через системное партнерство в рамках Лиги колледжей мы адаптируем образовательные программы к потребностям производства. Такой подход обеспечивает подготовку целеустремленных профессионалов, мотивированных на профессиональный рост и готовых решать самые сложные производственные задачи.

В Лигу колледжей входят более 20 учебных заведений нефтегазового профиля. Это крупное российское сообщество в сфере среднего образования. В него входят более 3 тысяч студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, Сочи, Ханты-Мансийска, Сочи и других городов.

В Омске в Лигу колледжей вошли четыре образовательных учреждения. Это колледж ОмГТУ, Омский промышленно-экономический колледж, Омский авиационный колледж им. Н. Е. Жуковского» и Сибирский казачий институт технологий и управления. Учебные заведения готовят операторов технологических установок, лаборантов химического анализа, машинистов компрессорных установок.

В партнерстве с Омским НПЗ образовательные учреждения смогли усилить подготовку профильных специалистов, внедрить современные методики обучения и создать возможности для прохождения практики. За последние два года предприятие почти в 1,5 раза увеличило набор на стажировку студентов колледжей. Для будущих сотрудников создали программу подготовки на учебном полигоне.