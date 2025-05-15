Ранее в этом помещении располагалось кафе «Подвальчик».

Власти не смогли найти арендаторов для помещения в исторической гостинице «Россия» на улице Партизанской, 2. Аукцион, объявленный на право аренды, не состоялся из-за отсутствия заявок.

На торги было выставлено подвальное помещение в здании, построенном в 1905–1907 годах и являющемся памятником архитектуры регионального значения. Раньше в этом подвале площадью 871,9 кв. метров располагалось кафе «Подвальчик». Планировалось сдать помещение в аренду на 5 лет по ставке 374,9 тысячи рублей в месяц, что в общей сложности за весь срок аренды составило бы не менее 22,5 миллиона рублей.

Это помещение уже выставлялось на аукцион два года назад, тогда начальная ставка составляла 217,9 тыс. рублей, а общая сумма аренды за пять лет – 13 млн рублей.