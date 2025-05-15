Омск-Информ
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·Общество

На длинных выходных в вытрезвитель угодили 35 человек.
С 1 по 13 мая в омский вытрезвитель попали 58 человек. Как сообщает «Город55», среди них одна женщина, а остальные – мужчины. Все в возрасте от 28 до 66 лет.
Самым алкогольным стало 6 мая, когда в вытрезвитель попали сразу 9 человек. Тогда же в нем находилась женщина. На самих майских праздниках в вытрезвитель угодили 35 человек: 1–4 мая – 20 человек, 8–11 мая – 15 человек.
С января по апрель «клиентами» омского вытрезвителя стали 539 человек: 20 – женщины. Отметим, что в прошлом году вытрезвитель не простаивал ни дня.
Андрей Андреев
·Общество

На длинных выходных в вытрезвитель угодили 35 человек.
С 1 по 13 мая в омский вытрезвитель попали 58 человек. Как сообщает «Город55», среди них одна женщина, а остальные – мужчины. Все в возрасте от 28 до 66 лет.
Самым алкогольным стало 6 мая, когда в вытрезвитель попали сразу 9 человек. Тогда же в нем находилась женщина. На самих майских праздниках в вытрезвитель угодили 35 человек: 1–4 мая – 20 человек, 8–11 мая – 15 человек.
С января по апрель «клиентами» омского вытрезвителя стали 539 человек: 20 – женщины. Отметим, что в прошлом году вытрезвитель не простаивал ни дня.
Андрей Андреев