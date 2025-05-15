Вторжение летучих мышей в квартиры стало темой для обсуждения среди омичей.
Сегодня, 15 мая, в телеграм-канале «Инцидент Омск» появилось сообщение о том, что в квартиру к омичке в Амурском поселке залетела летучая мышь. Местная жительница рассказала, что незваный гость проник через окно на третьем этаже. Для безопасного удаления крылатого животного хозяйке пришлось вооружиться обычным рыболовным сачком.
В комментариях к сообщению омичи стали делиться похожими ситуциями.
– Залетала, тоже в Амуре, 6 этаж, кошка поймала посреди ночи. Свет включил, удивился, – рассказал местный житель.
Оказалось, что летучие мыши беспокоят омичей не только в Амурском поселке.
– Я эту милую штучку на всю жизнь запомню. В прошлом году залетала на 3 этаж, Индустриальная в Чкаловске! – сообщила омичка.
– Залетала на улице Рабочая 15-я, ночью, – написал другой.