Прокуратура нашла нарушения и потребовала срочного ремонта.

По инициативе жителей села Лузино омская прокуратура проверила состояние МБОУ «Лузинская СОШ № 1» и обнаружила серьезные нарушения. Установлено, что помещение образовательного учреждения нуждается в капитальном ремонте.

Выяснилось, что некоторые классы, спортивный зал и санузлы требуют срочного ремонта. Из-за протечек крыши стены покрыты пятнами сырости, а окна первого и второго этажей повреждены трещинами и склейками. Эти факты подтвердили наличие грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм, создающих угрозу здоровью учеников.

Для оперативного исправления ситуации прокуратурой направлены официальные требования местным властям и администрации школы незамедлительно заняться ремонтом здания и восстановить нормативные условия содержания учащихся.

Кроме того, директор школы привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей).

Решение вопроса находится на контроле правоохранителей.