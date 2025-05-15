Омск-Информ
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·Общество

Водоснабжение будет восстановлено ближе к ночи.

Администрация Исилькуля сообщает о масштабном отключении воды в городе. Из-за повреждения на водопроводе подача воды прекращена в южной части. Воду отключили в 11 часов.     

В настоящее время без воды остаются 3272 дома, в которых проживают 8545 человек, две школы, три детских сада, пожарная часть, элеватор, мясокомбинат, а также две котельные.

Работы по восстановлению водоснабжения будут идти до 22 часов.

·Общество

Водоснабжение будет восстановлено ближе к ночи.

Администрация Исилькуля сообщает о масштабном отключении воды в городе. Из-за повреждения на водопроводе подача воды прекращена в южной части. Воду отключили в 11 часов.     

В настоящее время без воды остаются 3272 дома, в которых проживают 8545 человек, две школы, три детских сада, пожарная часть, элеватор, мясокомбинат, а также две котельные.

Работы по восстановлению водоснабжения будут идти до 22 часов.