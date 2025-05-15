Омск-Информ
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·Авто

Его шутка обернулась протоколом об административном нарушении.
Вчера, 14 мая, сотрудники полиции поймали в Омске 17-летнего парня, который притворялся госавтоинспектором. Это произошло около 17:40 на улице Декабристов.
Парень оказался студентом колледжа, приехавшим из Полтавского района. Он купил форму инспектора и, как сам пояснил полицейским, решил пошутить. В этой форме молодой человек останавливал автомобили.
Подростка доставили в отдел полиции. Туда же пригласили его мать. За незаконное ношение форменной одежды на парня составили протокол.
Андрей Андреев
·Авто

Его шутка обернулась протоколом об административном нарушении.
Вчера, 14 мая, сотрудники полиции поймали в Омске 17-летнего парня, который притворялся госавтоинспектором. Это произошло около 17:40 на улице Декабристов.
Парень оказался студентом колледжа, приехавшим из Полтавского района. Он купил форму инспектора и, как сам пояснил полицейским, решил пошутить. В этой форме молодой человек останавливал автомобили.
Подростка доставили в отдел полиции. Туда же пригласили его мать. За незаконное ношение форменной одежды на парня составили протокол.
Андрей Андреев