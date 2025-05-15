Задержанный юноша признался, что заранее знал, где хранятся сбережения.

В отдел полиции № 10 УМВД России по городу Омску обратился 85-летний омич с сообщением о краже 40 тысяч рублей. По словам потерпевшего, инцидент произошел у него дома, на улице Добровольского, причем похитителем оказался его знакомый.

Оказывается, прошлой зимой потерпевший познакомился с 18-летним продавцом возле рыбного ларька. В апреле продавец поведал пенсионеру о сложностях с жильем, на что тот великодушно пригласил парня временно пожить бесплатно.

Через некоторое время, заметив отсутствие временного постояльца, пенсионер обнаружил исчезновение денежных сбережений, спрятанных в комоде.

Расследование показало, что к преступлению причастен бывший квартирант – житель Кормиловского района. Подозреваемый признался, что заранее знал о месте хранения финансов своего гостеприимного арендодателя. В то время, когда пенсионера не было дома, он забрал деньги, после чего переехал к подруге.

Потрачены похищенные средства были на личные нужды: походы в игровой клуб, покупку цветов девушке, продуктов и новой одежды.

Теперь следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данному обвинению составляет пять лет заключения.