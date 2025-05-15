Омск-Информ
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Сейчас ведется расчистка прилегающей территории от кустарников и деревьев.

Региональный минтранс сообщает о начале ремонтных работ на участке дороги Омск – Русская Поляна. Как сообщили в ведомстве, реконструкция дорожного полотна проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке 142–144 км.

– Дорожники приступили к подготовительным работам. В настоящее время производится механизированная срезка и измельчение кустарников и мелколесья в полосе отвода дороги, – сообщили в ведомстве.

Специалисты вскоре приступят к основным видам ремонтных работ, включая снятие изношенного асфальтобетонного покрытия, устройство ровиков уширения, укрепление основания методом холодного ресайклинга, создание нового двухслойного асфальтобетонного покрытия, нанесение свежей разметки и установку дорожных знаков.

Мария Филимонова
·Авто

Сейчас ведется расчистка прилегающей территории от кустарников и деревьев.

Региональный минтранс сообщает о начале ремонтных работ на участке дороги Омск – Русская Поляна. Как сообщили в ведомстве, реконструкция дорожного полотна проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке 142–144 км.

– Дорожники приступили к подготовительным работам. В настоящее время производится механизированная срезка и измельчение кустарников и мелколесья в полосе отвода дороги, – сообщили в ведомстве.

Специалисты вскоре приступят к основным видам ремонтных работ, включая снятие изношенного асфальтобетонного покрытия, устройство ровиков уширения, укрепление основания методом холодного ресайклинга, создание нового двухслойного асфальтобетонного покрытия, нанесение свежей разметки и установку дорожных знаков.

Мария Филимонова