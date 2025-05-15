Владелец машины забыл ее закрыть.

В Омске 18-летний парень обокрал 31-летнего боксера. Как сообщают полицейские, спортсмен, житель Центрального округа, припарковал во дворе дома на улице Челюскинцев свой Mercedes, а внутри оставил боксерские перчатки, лапы, пэды для единоборств и автомобильный компрессор. Когда мужчина вернулся, то не обнаружил имущество на месте. Он оценил ущерб в 28 тыс. рублей.

– Потерпевший работает помощником тренера в спортивном клубе и после тренировок периодически оставляет свои вещи в машине. Автомобиль в тот день он не закрыл, что и привело к пропаже, – рассказали в полиции.

Правоохранители вычислили вора и задержали его дома на улице Ремесленной. Из похищенного изъяли только компрессор. Спортивный инвентарь парень успел продать за 3 тыс. рублей.

На допросе парень пояснил, что на преступление его толкнула открытая дверь иномарки. Отметим, что ранее омич не нарушал закон. Теперь ему грозит до 5 лет колонии.