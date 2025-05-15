Антимонопольщики запросили информацию об объемах реализации 25 категорий социально значимых продовольственных товаров.

Федеральная антимонопольная служба России намерена проверить магазины, которые реализуют товары первой цены и соблюдающие добровольные обязательства по ограничению наценок на них. Как сообщается на сайте регионального управления ФАС, соответствующие запросы служба направила в 10 таких организаций в Омске по 25 категориям социально значимых продовольственных товаров, а также наиболее доступных позиций таких товаров.

Ведомство собирает информацию за I квартал 2025 года, на основе ее будут сделаны выводы.

– ФАС России поддерживает ответственное поведение торговых сетей. По мнению ведомства, ограничение ими наценок на социально значимые продукты уже не первый год позволяет сдерживать цены на отдельные позиции востребованных товаров и повышать их доступность для граждан, – пишут на сайте.

Напомним, что перечень социально значимых товаров утвержден Постановлением Правительства России от 15.07.2010 № 530. Включает в себя следующие продукты: говядина и свинина (кроме бескостного мяса), курица, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб ржаной, пшеничный и ржано-пшеничный, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.