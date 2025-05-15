Ограничение связано с периодом гнездования птиц.

В природном парке «Птичья гавань» с 15 мая по 15 июля запретили проведение любых мероприятий. Это связано с началом сезона, когда птицы строят гнезда, высиживают яйца и заботятся о птенцах.

– Гнездово-выводковый период – важнейший этап в жизни пернатых. В это время взрослые птицы заняты обустройством гнезд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов, – сообщили в пресс-службе парка.

Омичам рекомендуют не брать на руки птенцов, которые учатся летать. Если молодой птенец оказался на дороге или в открытом пространстве, где ему может грозить опасность, его стоит аккуратно перенести в безопасное место, при этом не отходя от первоначального места более чем на 10–15 метров. Так птенец не потеряется, и родители смогут его найти.