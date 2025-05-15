Омск-Информ
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·Общество

Синоптики прогнозируют сильный ветер, грозу и град.
Сегодня, 15 мая, в Омской области ожидается ухудшение погодных условий. Во второй половине дня с сохранением ночью местами будет сильный ветер (18–23 м/с), дожди разной интенсивности (от небольших до сильных), грозы, возможен град.
– Не стой во время сильного ветра рядом с деревьями и линиями электропередачи; не паркуй машину там, где на нее может что-то упасть; будь осторожен на улице, избегай слабозакрепленных конструкций, рекламных щитов, – посоветовали в МЧС.
Отметим, что вчера из-за погоды в Любинском районе объявили режим повышенной готовности. Там не прекращаются дожди, которые уже подтопили несколько участков.
1100Андрей Андреев
·Общество

Синоптики прогнозируют сильный ветер, грозу и град.
Сегодня, 15 мая, в Омской области ожидается ухудшение погодных условий. Во второй половине дня с сохранением ночью местами будет сильный ветер (18–23 м/с), дожди разной интенсивности (от небольших до сильных), грозы, возможен град.
– Не стой во время сильного ветра рядом с деревьями и линиями электропередачи; не паркуй машину там, где на нее может что-то упасть; будь осторожен на улице, избегай слабозакрепленных конструкций, рекламных щитов, – посоветовали в МЧС.
Отметим, что вчера из-за погоды в Любинском районе объявили режим повышенной готовности. Там не прекращаются дожди, которые уже подтопили несколько участков.
1100Андрей Андреев