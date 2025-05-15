Девочке понадобилась помощь медиков.

Вчера, 14 мая, около 17:15 в омское ГАИ поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского транспорта, в котором пострадал ребенок.

По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ (маршрут № 359), мужчина 1998 года рождения, двигаясь по улице 24-я Северная в районе дома № 159, не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген», управляемым женщиной 1992 года рождения.

В результате происшествия медицинскую помощь потребовала маленькая пассажирка легкового автомобиля – 5-летняя девочка. Причины и обстоятельства происшествия окончательно установят в ходе проведения проверки.

Ранее сообщалось, что в районе Черлакского тракта нетрезвый водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся на территории кладбища.