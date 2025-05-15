Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Такую возможность обсудили областные власти с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым.

Накануне в Омске с рабочим визитом побывал руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Губернатор Виталий Хоценко показал ему строительство Красногорского гидроузла у села Красная Горка севернее Омска.

Глава региона подчеркнул, что объект важный, его строительство позволит улучшить водоснабжение Омска и близлежащих районов области, а также обеспечить сохранность и также положительно скажется на эстетике местности.

Также глава Омского региона и руководитель федерального ведомства обсудили мероприятия по расчистке участка реки Иртыш в границах парка «Зеленый остров» и восстановление Крутинских озер, в том числе реки Оша. В этих проектах омские власти рассчитывают на федеральную поддержку.

Большие Крутинские озера Ик, Тенис и Салтаим славятся своим рыбным уловом. 

·Отдых и туризм

Такую возможность обсудили областные власти с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым.

Накануне в Омске с рабочим визитом побывал руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Губернатор Виталий Хоценко показал ему строительство Красногорского гидроузла у села Красная Горка севернее Омска.

Глава региона подчеркнул, что объект важный, его строительство позволит улучшить водоснабжение Омска и близлежащих районов области, а также обеспечить сохранность и также положительно скажется на эстетике местности.

Также глава Омского региона и руководитель федерального ведомства обсудили мероприятия по расчистке участка реки Иртыш в границах парка «Зеленый остров» и восстановление Крутинских озер, в том числе реки Оша. В этих проектах омские власти рассчитывают на федеральную поддержку.

Большие Крутинские озера Ик, Тенис и Салтаим славятся своим рыбным уловом. 