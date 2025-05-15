Омск-Информ
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·Общество

Такие меры вызваны сильными дождями.

В Любинском районе Омской области из-за сильных дождей объявили режим повышенной готовности, сообщили в местной администрации.

Сильные дожди уже вызвали подтопление приусадебных участков на нескольких улицах поселка Любинского. В связи с этим власти ввели режим повышенной готовности, который будет действовать до особого распоряжения.

Жителям района советуют быть внимательными и осторожными. Если возникнет чрезвычайная ситуация, необходимо обращаться в местные службы, которые оперативно реагируют на происшествия.

Алексей Новиков
·Общество

Такие меры вызваны сильными дождями.

В Любинском районе Омской области из-за сильных дождей объявили режим повышенной готовности, сообщили в местной администрации.

Сильные дожди уже вызвали подтопление приусадебных участков на нескольких улицах поселка Любинского. В связи с этим власти ввели режим повышенной готовности, который будет действовать до особого распоряжения.

Жителям района советуют быть внимательными и осторожными. Если возникнет чрезвычайная ситуация, необходимо обращаться в местные службы, которые оперативно реагируют на происшествия.

Алексей Новиков